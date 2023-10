Calcio, infortunio per Lucumì (Bologna), fuori 5-6 settimane

Guaio muscolare per il difensore colombiano, Thiago Motta studia le alternative

Non arrivano buone notizie da Bologna e in particolare per i fantallenatori di Lucumì, fermato da un infortunio nel match di campionato contro il Napoli.

Il problema fisico accusato dal difensore del Bologna si è rivelato purtroppo più grave del previsto. Questa mattina Lucumì si è sottoposto agli esami medici di rito, che hanno evidenziato una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del retto femorale destro, con tempi di recupero stimati intorno alle 5-6 settimane, come riporta il club rossoblu.

Data anche l'assenza di Soumaoro per problemi fisici e vista la prova convincente offerta da Calafiori nel ruolo di centrale contro il Monza, la sensazione è che proprio l'ex Roma possa sostituire Lucumì in queste 5 settimane al fianco di Beukema.

Fantacalcio.it per Adnkronos