Calcio: infortunio Vlasic, l'Europeo è già finito

Brutte notizie in casa Croazia alla vigilia del match in programma domani alle 15 contro l'Albania, valevole per la seconda giornata del girone B.

La Nazionale del commissario tecnico Zlatko Dalic, impegnata ad Euro 2024 in Germania, deve fare i conti con l'infortunio rimediato da Nikola Vlasic. Il centrocampista ha rimediato un problema muscolare che non gli consentirà di proseguire l'avventura agli Europei. La Federcalcio Croata ha diramato un comunicato ufficiale: Vlasic non parteciperà al resto della competizione.

Queste le parole del calciatore: "Sono estremamente dispiaciuto che questo nuovo infortunio mi impedisca di aiutare la squadra. Ho fatto tutto il possibile per farmi trovare pronto e ringrazio l'allenatore e lo staff tecnico per l'opportunità. Credo in questo squadra e sono sicuro che ce la faranno: sarò il loro più grande tifoso!".

Arrivano anche le parole del Ct Dalic: "Nikola ha investito moltissimo impegno per aiutare la squadra a EURO 2024 ed è parte integrante della squadra. Sfortunatamente si è verificato questo secondo infortunio e posso solo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto qui".

Fantacalcio.it per Adnkronos