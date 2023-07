Calcio, Parisi alla Fiorentina

La Fiorentina sta per ufficializzare l'arrivo di Fabiano Parisi dall'Empoli. L'ultimo contatto con l'Empoli si è rivelato decisivo: aumentata l'offerta a 10 milioni di euro più 1 di bonus, rispetto alla richiesta iniziale che era di 10 + 2, con gli azzurri che incasseranno la somma extra in base al raggiungimento di un certo numero di presenze.

Oggi ci sarà con ogni probabilità l'annuncio, poi venerdì andranno in scena le visite mediche di rito prima di cominciare il ritiro estivo coi suoi nuovi compagni.

Con questa decisa mossa della Fiorentina si crea però un primo caso niente male in ottica Fantacalcio, ovvero la gestione di Parisi e Biraghi che saranno in ballottaggio. Il capitano ha un contratto fino al 2025, è vicino al rinnovo per un altro anno e dunque con ogni probabilità resterà a disposizione di Italiano. Ma ora la concorrenza sulla fascia è spietata. Sarà una sorta di Cabral vs Jovic in versione difensiva, col tecnico gigliato pronto ad alternare i due molto spesso. E un ideale passaggio di consegne in prospettiva, dato che Parisi è un classe 2000 e potrebbe restare diverse stagioni in Toscana.

Come dovranno comportarsi i fantallenatori? Difficile fare la coppia, comprarli entrambi potrebbe essere molto costoso. Considerata sia la spesa per Parisi da parte della Fiorentina sia il cosiddetto "effetto novità" che scaturisce come al solito da un nuovo acquisto, probabilmente sarà l'ormai ex empolese il più caro all'asta rispetto al collega di reparto. Consigliabile, dunque, prendere il solo Parisi puntandoci come ipotetico terzo slot alto, oppure Biraghi come jolly (a questo punto low cost) visto che in ogni caso avrà le sue chance per giocare in campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos