Calhanoglu è tornato ad allenarsi in gruppo

Si avvicina la sfida col Bologna per l'Inter di Simone Inzaghi che punta a recuperare Hakan Calhanoglu , fermatosi prima della trasferta di Lecce dello scorso 25 febbraio. In quel caso il centrocampista turco accusò un indolenzimento durante l'allenamento di rifinitura e gli accertamenti evidenziarono un risentimento muscolare.

Questa mattina l'ex Milan si è allenato regolarmente in gruppo e - dunque - sarà regolarmente a disposizione per la partita con il Bologna, anche se partirà solo dalla panchina. Lo staff medico nerazzurro punta a farlo tornare in campo nella sfida di ritorno in Champions contro l’Atletico Madrid. Col Bologna, dunque, mancheranno solo Cuadrado e Sensi.

Fantacalcio.it per Adnkronos