Caso Osimhen, rottura col Napoli?

Galeotti due video ironici e - a detta loro - offensivi pubblicati sull'account Tik Tok del Napoli, riguardanti proprio l'attaccante che non ha perso tempo per una reazione mediatica. Osimhen infatti ha cancellato quasi tutte le foto in azzurro dal suo profilo Instagram, in particolare quelle dei festeggiamenti dello scudetto. Presenti le immagini personali e con la maglia della Nigeria, mancano tutte le altre più recenti relative al tricolore.

Ora Osimhen sembrerebbe pretendere le scuse pubbliche e ufficiali da parte del club e una netta presa di distanza da quanto accaduto. Lo strappo al momento è evidente: si attendono ulteriori sviluppi.

Fantacalcio.it per Adnkronos