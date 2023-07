"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Castellanos Gimenez Valentin Mariano Josè, proveniente dalla Major League Soccer, che ha giocato nell'ultima stagione sportiva nella Liga con il Club Girona FC".

Attaccante moderno e capace di interpretare in più modi il ruolo di centravanti, Taty Castellanos potrebbe essere il vice-Immobile della Lazio di Sarri, o addirittura diventare titolare nel caso in cui Re Ciro dovesse lasciare Roma accettando la proposta arrivata dall'Arabia Saudita.

Se Immobile dovesse restare, il consiglio è di provare ad acquistare entrambi in sede d'asta. Nel caso in cui Immobile dovesse lasciare, invece, Castellanos potrebbe essere una scommessa intrigante (anche vista la capacità di Sarri di mandare in gol i suoi attaccanti), ma resterebbe comunque una incognita essendo al suo primo anno in Italia.

Fantacalcio.it per Adnkronos