Chukwueze-Milan, è fatta

Chukwueze sarà presto un giocatore del Milan. I rossoneri stanno sistemando gli ultimi aspetti burocratici per l'esterno nigeriano, poi ci sarà il suo arrivo in città per le visite mediche e la firma. L'intenzione è di definire tutto nelle prossime ore per farlo viaggiare in tempi rapidi verso la tournée negli Stati Uniti, dove si unirebbe ai suoi nuovi compagni. Convinto il Villarreal con un'offerta che parte da 20 milioni, ma che grazie ai bonus potrebbe arrivare fino a 30 milioni.

Per Chukwueze è pronto un contratto quinquennale.

Si tratta di un profilo molto giovane, ma promettente come testimoniano i suoi numeri nell'ultima stagione in ottica Euroleghe. L'attaccante del Villarreal ha collezionato ben 27 apparizioni con 5 gol e 5 assist. Numeri importanti per un calciatore che ha fatto bene in Liga e si candida ad essere protagonista anche in Serie A.

Fantacalcio.it per Adnkronos