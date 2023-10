Consigli Fantacalcio: 5 nomi per l'8a giornata

Torna il campionato di Serie A e si riparte con l'8a giornata, l'ultima prima della sosta di ottobre. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: oggi tocca schierare la formazione, con la prima partita (Empoli-Udinese) che andrà in scena alle 18.30. Di seguito troverete un nome consigliato per reparto (portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti), oltre anche ad un profilo per chi gioca al Mantra.

Il portiere - Di Gregorio: E' uno dei portieri migliori in ottica modificatore, ma la sfida interna con la Salernitana potrebbe anche regalare il bonus imbattibilità. Schierarlo potrebbe essere la scelta giusta anche stavolta.

Il difensore - Gleison Bremer: Con un pacchetto offensivo non proprio nelle migliori condizioni, i calci piazzati potrebbero diventare determinanti e lui in queste occasioni è un maestro. Ha inciso nell'ultimo Derby, potrebbe riaccadere.

Il centrocampista - Strefezza: Sarà ancora titolare, primo rigorista contro un Sassuolo che concede tantissimo in fase difensiva. Fin qui un solo +3 per lui, da subentrato contro la Salernitana: è ora di tornare ad incidere.

L'attaccante - Lookman: E' apparso in gran forma in Europa League e, nonostante il rientro di Scamacca, la sua titolarità non sembrerebbe essere in discussione. Contro una Lazio che spesso concede, può essere determinante.

Il nome Mantra - Lazovic (E/W): E' tornato, ha ritrovato quasi totalmente la forma migliore e adesso vuole incidere contro il Frosinone. Come E, potrebbe essere una grandissima occasione in questa giornata.