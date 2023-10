Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 10a giornata

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 10a giornata, l'ultima prima della sosta di ottobre. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: oggi tocca schierare la formazione, con la prima partita (Genoa-Salernitana) che andrà in scena alle 20.45. Di seguito troverete un nome consigliato per reparto (portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti), oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere - Martinez: Il Genoa ha dimostrato solidità in queste prime partite. Contro la Salernitana la sensazione è che possa essere una sfida molto bloccata. Dunque al Fantacalcio ispira sicurezza.

Il difensore - Scalvini: Un po’ come Toloi nelle scorse stagioni, è lui il braccetto ultra-offensivo dell’Atalanta in quest’annata. Sembra solo questione di tempo per il primo bonus in campionato. Contro l’Empoli ci aspettiamo possa arrivare.

Il centrocampista - Colpani: Ha dimostrato di essere infallibile in queste partite. L’Udinese rappresenta la tipologia dell’avversario perfetto per i suoi inserimenti. Giornata dopo giornata sembrerebbe essere sempre più inamovibile.

L'attaccante - Soulè: Non è scontato che si fermi, anzi. In questo momento va considerato come un top. Numeri pazzeschi per lui: è la luce del Frosinone e al Fantacalcio è da schierare sempre. Il Cagliari potrebbe soffrirlo tanto.

Il nome Mantra - Weah (E/W): Senza Pogba e Fagioli è tornato ad essere titolare, questa volta con risultati positivi. Con il Milan ha offerto una grande prestazione, trovando anche il primo bonus italiano. Con il Verona ci aspettiamo possa incidere ancora.