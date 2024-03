Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 28a giornata

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 28a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di stasera, con un anticipo in vista: Napoli-Torino alle 20.45. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere - Falcone: Non sta avendo un rendimento proprio impeccabile in questa stagione, ma la partita è delicata e serve necessariamente il Falcone migliore. Ci aspettiamo un match bloccato e sentito, dove però ci sarà bisogno di almeno un paio di interventi importanti.

Il difensore - Di Lorenzo: Con Calzona anche lui sta tornando sui suoi livelli. Ricardo Rodriguez, adattato probabilmente a tutta fascia, potrebbe soffrire non poco la sua velocità e la sua fisicità.

Il centrocampista - Zaccagni: Reduce dalla batosta con il Bayern Monaco, potrebbe esser confermato di nuovo dal 1' contro l'Udinese. Sarri non ama il turnover e punterà ancora su di lui, anche per permettergli di riacquisire subito la forma migliore. Anche se non al 100%, può fare la differenza.

L'attaccante - Pinamonti: Senza Berardi è il rigorista del Sassuolo, nonchè punto di riferimento offensivo dei neroverdi in un match fondamentale per la corsa salvezza. E' una delle poche note liete della stagione e vuole trovare la doppia cifra.

Il nome Mantra - Oristanio (W/T/A):