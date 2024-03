Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 29a giornata

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 29a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di stasera, con un anticipo in vista: Empoli-Bologna alle 20.45. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere - Di Gregorio: Dopo 6 reti subite nelle ultime due partite, è ora di tornare sui livelli di qualche settimana fa. Dal Monza ci aspettiamo una partita attenta in fase difensiva, con il solito Di Gregorio in vena di miracoli.

Il difensore - Theo Hernandez: Reduce da un'altra grande prestazione in Europa League, sarà ancora una volta titolarissimo sulla corsia di sinistra. Una spina nel fianco che può mettere in grande difficoltà Tchatchoua.

Il centrocampista - Pellegrini: Nonostante il turno di riposo iniziale con la Fiorentina, ci ha messo 10 minuti per incidere concretamente. Può fare la differenza anche contro il Sassuolo: è in grandissima forma e va schierato a prescindere, anche da ex.

L'attaccante - Immobile: Titolare, rigorista e leader in un momento a dir poco complicato. La Lazio deve aggrapparsi a lui, contro un Frosinone che in fase difensiva concede tantissimo. E' pronto ad approfittarne.

Il nome Mantra - Tchaouna (W): Uno dei pochi che si può schierare ancora nella Salernitana. Il Lecce può concedergli lo spazio giusto per incidere.

Fantacalcio.it per Adnkronos