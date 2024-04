Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 31a giornata

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 31a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di stasera con Salernitana-Sassuolo in programma alle 20.45 come primo match della giornata. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere - Montipò: Scontro salvezza contro un Genoa sicuramente più tranquillo in classifica. L'idea sarà quella innanzitutto di non prendere gol e in questo Montipò potrebbe rendersi a dir poco utile.

Il difensore - Calafiori: Ha preso una sola insufficienza in campionato, alla seconda giornata contro il Milan. Difficile pensare che l'attacco dell'Empoli possa indurlo ad andare nuovamente sotto il 6, anzi. Stuzzica molto anche sui calci piazzati a favore.

Il centrocampista - Rabiot: Dopo un periodo di cinque partite privo di bonus e influenzato da più di un acciacco, spera di tornare sui propri livelli già a partire dal match con la Fiorentina. I viola soffrono tanto gli inserimenti dei centrocampisti e l'hanno già dimostrato all'andata con Miretti.

L'attaccante - Dybala: Dovrebbe tornare dal 1' in un match ovviamente delicatissimo. Spesso infatti i Derby sono bloccati e soltanto campioni di questo calibro possono riuscire ad incidere, magari con una giocata a sorpresa o un calcio piazzato.

Il nome Mantra - Racic (M/C): Mediano dall'inserimento facile e con un certo feeling con il tiro dalla lunga distanza. Inoltre, la Salernitana concede parecchio spazio e lui potrebbe approfittarne.

Fantacalcio.it per Adnkronos