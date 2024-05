Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 36a giornata

Stasera al via il weekend di Serie A con la 36a giornata. Riparte anche il Fantacalcio: oggi c'è schierare la fantaformazione in vista di stasera, quando andrà in scena il primo anticipo del turno di campionato alle ore 20:45 tra Frosinone e Inter.

Di seguito ecco i consigli, con un nome di ogni reparto, per la vostra fantasquadra, oltre anche a un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere - Montipò (Verona): Ci aspettiamo un match molto chiuso ed equilibrato con il Torino. L'opzione clean sheet dunque è più che possibile. Anche qualora arrivasse il gol subito, ci aspettiamo comunque un buon voto in ottica modificatore.



Il difensore - Dorgu (Lecce): Dovrebbe agire ancora una volta a tutta fascia, contro l'Udinese che sulle corsie laterali concede sempre tanto. Occhio ai cross per Krstovic, potrebbero essere determinanti.



Il centrocampista - Chukwueze (Milan): Senza dubbio uno dei più in forma in casa Milan in questo momento. Dovrebbe di conseguenza esser confermato tra i titolari. Azzi, suo marcatore, in netta difficoltà contro Almqvist, potrebbe andare in debito d'ossigeno anche stavolta.



L'attaccante - Thuram (Inter): Dovrebbe tornare titolare, contro una difesa che spesso concede tanto. Il Frosinone proverà anche a condurre il gioco, ma lui in contropiede potrebbe essere davvero letale.





Il nome Mantra - Frendrup (Genoa - E/M):

Imprescindibile ormai al Mantra, sia per la sua duttilità che per l'affidabilità enorme in termini di media voto. Inoltre ogni tanto scappa anche il bonus.

Fantacalcio.it per Adnkronos