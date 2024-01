De Rossi: "La Roma non si rifiuta"

Iniziata l'avventura di Daniele De Rossi da allenatore della Roma. Scelto come successore di José Mourinho, questa mattina De Rossi è stato presentato in conferenza stampa, alla vigilia della partita di campionato contro il Verona. Vi riportiamo uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Non si rifiuta la Roma. I Friedkin sono stati chiarissimi sul contratto e la durata. Mi va benissimo, mettetemi un bonus per la Champions e via. Un ringraziamento per l'opportunità grande che sto ricevendo. Il contratto è di sei mesi. Me la giocherò fino alla morte per rimanere qui, con un gioco pulito senza ricorrere a chi sono stato qui. Sarebbe un sogno per me".

Il tecnico ha parlato anche della possibilità di passare alla difesa a tre: "Mi sono innamorato di questo lavoro prima con Spalletti e poi Luis Enrique. Questo tipo di allenatori portano tanti giocatori in fase offensiva e difendono a quattro. Questa squadra gioca però da anni a tre, ora vediamo. Si può anche difendere in un modo e attaccare in un altro tramite alcune rotazioni".





Fantacalcio.it per Adnkronos