Dimarco e Barella: gli aggiornamenti sulle loro condizioni

All'indomani della vittoria roboante sul campo della Lazio, l'Inter è tornata già ad allenarsi in vista della prossima partita in programma giovedì contro l'Udinese valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

C'era curiosità per conoscere le condizioni di Federico Dimarco e Nicolò Barella dopo il match dell'Olimpico.

Solo crampi per l'esterno nerazzurro mentre il centrocampista non è stato sottoposto ad esami visto che questa mattina accusava meno dolore. Per l'ex Cagliari potrebbe essersi trattato di un semplice affaticamento muscolare. Resta da capire se per la partita con l'Udinese verrà convocato o meno.

Fantacalcio.it per Adnkronos