Djalò lascia la Juve? Ipotesi cessione in prestito

Tiago Djalò è ad un passo dal lasciare la Juventus, alla Serie A Enilive ed al Fantacalcio. Il difensore del club bianconero è da tempo al centro di diversi rumors di calciomercato e ora potrebbe essere giunto il momento di cambiare aria.

Secondo gli ultimissimi rumors di calciomercato, la Juventus ha trovato un accordo di massima con il Porto per la cessione in prestito di Tiago Djalò: affare definito sulla base di un prestito secco. Djalò, dunque, approderà in Liga Portugal e si aggregherà al Porto, sua prossima squadra.

Il difensore ha la valigie pronte: può lasciare l'Italia molto presto per dirigersi alla volta del Portogallo per sostenere le visite mediche e per apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ai Dragoes.

Fantacalcio.it per Adnkronos