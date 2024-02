Dybala fa felici i fantallenatori, pioggia di bonus

La tripletta per Dybala in Serie A è manna dal cielo per i fantallenatori, che attendevano speranzosi un suo exploit nel posticipo del lunedì. Triplo bonus che non arrivava da tantissimo tempo da parte dell'attaccante: l'ultima volta infatti risale al 7 aprile 2018 in un Benevento-Juventus 2-4, partita che vide andare a segno anche Diabatè (doppietta per i sanniti) e il bianconero Douglas Costa.

Sono passati dunque 2151 giorni: tra chi esulta e chi si dispera, la storia si ripete.

Ecco la pagella di Fantacalcio.it alla prestazione di Paulo Dybala in Roma-Torino:

"Freddo, geniale e leader. Prende la Roma per mano e la conduce a una vittoria splendida. Oltre alle reti segnate, non sbaglia una giocata e brilla praticamente per tutti e 90 i minuti di gioco". Voto 8.



Fantacalcio.it per Adnkronos