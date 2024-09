Brutte notizie per l'Empoli. L'infortunio di Fazzini non è banale e costringerà il centrocampista a restare ai box: di seguito la nota ufficiale: "Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti in data odierna sul calciatore Jacopo Fazzini hanno evidenziato una lesione di basso grado dei muscoli flessori dell’anca sinistra.

Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro".