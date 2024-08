Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 2a giornata di Serie A

I consigli per il Fantacalcio della 2a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Con Genoa-Inter e Parma-Fiorentina che apriranno le danze sabato 17 agosto alle 18.30. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - Provedel: Ci aspettiamo che la Lazio possa continuare a fare bene, anche contro una squadra offensiva come l'Udinese. Provedel ottima opzione anche per il modificatore in questa giornata.

Difensore - Tomori: Può contenere serenamente Bonny, spiccando in fase difensiva. Occhio però anche ai calci d'angolo a favore.

Centrocampista - Colpani: Voglioso di riscatto e pronto per creare grossi grattacapi ad un Venezia molto ballerino in fase difensiva.

Attaccante - Dybala: Titolare o meno, domenica sarà senza dubbio la sua giornata. L'Empoli concederà non poco alla Roma, lui è pronto a prendersi la scena.