Fantacalcio, come gestire la 21esima giornata?

Per chi decidesse di utilizzare i 6 politici per le 8 squadre il regolamento di Fantacalcio.it a riguardo è molto chiaro: "La scelta nelle nostre leghe avviene direttamente nella pagina di calcolo a fine turno. Nel caso di scelta del 6 politico questo viene assegnato a tutti i componenti della rosa, potenziali riserve, infortunati e squalificati inclusi. Nel caso utilizziate i modificatori verrà preso in considerazione il 6 come fosse un voto normale a tutti gli effetti".

Cosa succede ai calciatori che cambiano maglia e si ritrovano a giocare la 21.a giornata con due maglie diverse? Anche da questo punto di vista, il regolamento è chiaro: "Non di rado la tempistica di un rinvio va ad incrociarsi con una sessione di mercato. Può quindi capitare che un calciatore si ritrovi a giocare un recupero della giornata X con la sua nuova squadra, sebbene la sua vecchia squadra al turno X abbia già giocato. Che succede in questi casi al fantacalcio? Se il calciatore è già sceso in campo con la vecchia squadra nel turno X (prendendo un voto oppure un sv) rimane valida la sua prima prestazione e quella eventuale del recupero viene considerata inesistente. Se nella prima occasione non ha messo piede in campo (ininfluente la sua eventuale presenza in panchina), allora sarà ritenuta valida la prestazione del recupero. Il senso ovviamente è che nessun calciatore può avere due diversi voti legati al medesimo turno di gioco".

Ovviamente, come sempre, la redazione di Fantacalcio.it ed il Team Pagelle offrirà il servizio di voti live anche per i quattro recuperi che di disputeranno a febbraio. Il live sarà visibile, pero', solo su App Fantacalcio e non sull'App Leghe Fantacalcio.

Quella di aspettare i recuperi è la modalità che ovviamente vi consigliamo: è sicuramente quella più coinvolgente e che vi permette fino all'ultimo minuto dell'ultima partita di sperare in un bonus o un malus decisivi ai fini della vostra partita.

Tra l'altro all'interno delle squadre coinvolte ci sono tanti calciatori fulcro delle vostre leghe (ad esempio Lautaro Martinez, Osimhen, Immobile e tanti altri), quindi perchè negarvi la possibilità di schierarli nelle vostre formazioni?

Per chi prende la decisione di aspettare i recuperi, l'admin semplicemente non dovrà calcolare la giornata e farlo il giorno successivo al termine dell'ultimo recupero disputato.

Fantacalcio.it per Adnkronos