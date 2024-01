Chi sarà squalificato al Fantacalcio? Le prossime due giornate saranno condizionate dai rinvii causa Supercoppa italiana. Su come gestire la giornata numero 21 ci siamo già espressi, ma ora è il momento di andare a vedere quali giocatori salteranno per squalifica la 21esima giornata e quali la 22esima, in base ovviamente al calendario e alle partite slittate per la competizione in terra saudita.