Dopo la partenza di Vicario, l'Empoli ha ingaggiato in prestito dal Napoli il giovane Elia Caprile. Il classe 2001 si è infortunato alla caviglia dopo la prima giornata e resterà fuori per almeno altri due mesi. Dal mercato è arrivato un portiere più esperto, Berisha, il quale sembra aver preso il posto di titolare in luogo di Perisan. Al rientro di Caprile, quest'ultimo sarà titolare, Berisha il vice e Perisan terzo.