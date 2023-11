Fantacalcio, news Arnautovic, Zappacosta, Renato Sanches e...

Inter, migliora Arnautovic

Domani Arnautovic potrebbe tornare parzialmente in gruppo. In ogni caso l'Inter non ha intenzione di correre alcun rischio dopo l'infortunio patito dall'attaccante a Empoli; tuttavia, si farà un tentativo nei prossimi giorni per recuperarlo per mercoledì in Austria in Champions League contro il Salisburgo. Altrimenti, l'appuntamento per un possibile ritorno in campo di Arnautovic sarebbe contro il Frosinone in campionato, prima della sosta.

Atalanta, Zappacosta recuperato

Dubbio sulla fascia destra della Dea contro l'Inter: con il recupero di Davide Zappacosta dalla sindrome influenzale che lo aveva costretto a saltare la trasferta contro l'Empoli e la prova garantita da Hans Hateboer contro i toscani, si va verso un ballottaggio sulla corsia. Mister Gasperini chiamato a sciogliere il ballottaggio, sabato la Dea è attesa dall'Inter.

Roma, riecco Renato Sanches

Renato Sanches ha smaltito l'infortunio rimediato nella partita di Europa League contro lo Sheriff ed è tornato in gruppo da mercoledì. Il centrocampista sarà convocato domenica in campionato contro il Lecce, ma dovrebbe sedere in panchina almeno inizialmente visto che non scende in campo con la sua Roma ormai da 40 giorni. D ue apparizioni per lui e un gol nelle prime dieci giornate di Serie A.

Bayern Monaco, KO De Ligt

Brutto infortunio al ginocchio per Matthijs de Ligt, infortunatosi in Coppa di Germania contro il Saarbrucken. Gli esami medici ai quali è stato sottoposto il difensore del Bayern Monaco hanno evidenziato una lesione parziale del legamento mediale del ginocchio destro; si ipotizza al momento uno stop di circa un mese, tegola dunque per chi gioca alle Euroleghe.

