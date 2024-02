Fantacalcio: novità su Politano, Arthur, Luvumbo e Niang

Le ultime news in vista della 24esima giornata di campionato al via domani con Salernitana-Empoli

Napoli, Politano OK

Gli azzurri domenica di scena a San Siro contro il Milan, match valido per la 24esima giornata di Serie A. Mister Mazzarri oggi in allenamento ha ritrovato a disposizione Politano, che ieri si era allenato in personalizzato. L'ala offensiva dei partenopei si candida così a partire dal 1' minuto al Meazza contro i rossoneri.

Fiorentina: Arthur in gruppo, ma...

Allenamento in gruppo oggi per Arthur in casa viola, ma il centrocampista, risolte le noie muscolari che gli hanno fatto saltare la gara di Lecce, non è ancora al top della condizione e potrebbe essere risparmiato domenica contro il Frosinone in campionato. Metronomo di centrocampo potrebbe essere Maxime Lopez con al fianco Duncan.

Cagliari, Ranieri in conferenza

Mister Ranieri oggi ha parlato in conferenza stampa, a due giorni dalla sfida interna contro la Lazio. Vi riportiamo uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Sulemana e Hatzidiakos sono in dubbio. Gli altri, tranne Oristanio e Shomurodov, ci saranno. Luvumbo lo prendo in considerazione; è tornato, si è riposato e si è allenato bene. E' uno dei papabili. Lo utilizzo sia dall'inizio che a gara in corso".

Empoli, Nicola in conferenza stampa

Mister Nicola, alla vigilia della trasferta di Salerno, ha così parlato in conferenza: "Niang si allena con grande dedizione. Destro ha un passato importante con dei valori; qui non ha trovato ancora continuità, ma ha dimostrato grande entusiasmo. In queste partite abbiamo giocato a tre dietro perché era meglio, ma lavoriamo su modi di stare in campo diversi".

Fantacalcio.it per Adnkronos