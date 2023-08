Fatta per Pavard all'Inter, cifre e dettagli

Ormai non ci sono più dubbi: Benjamin Pavard sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Svelati anche tutti i dettagli dell'affare tra nerazzurri e Bayern Monaco: 30 milioni di euro più 2 di bonus, non si è dunque arrivati ai 35 che chiedevano i bavaresi ma, come prevedibile, l'accordo totale è arrivato a metà strada tra la prima proposta e la richiesta tedesca. Col giocatore l'intesa c'era già da tempo, presto dovrebbero anche andare in scena le visite mediche.

Pavard dovrebbe essere schierato da mister Simone Inzaghi nei tre difensore centrali anche se è molto bravo come esterno. La concorrenza sulle fasce, però, potrebbe portare l'ex allenatore della Lazio a schierarlo al fianco di Bastoni e Acerbi davanti a Sommer.

Il calciatore francese è stato protagonista nelle ultime stagioni con la maglia del Bayern Monaco mettendosi in mostra anche in ottica Euroleghe. Nella scorsa stagione ha collezionato ben 25 apparizioni mettendo a segno ben 3 reti. Numeri niente male per un difensore (Dd-Dc al Mantra) che ha portato a casa una fanta-media del 6,34. Vedremo se riuscirà a ripetere questi numeri in Serie A con la maglia dell'Inter...

Fantacalcio.it per Adnkronos