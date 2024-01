L'esterno bianconero, fuori anche a Lecce per un problema al ginocchio sinistro, tiene in apprensione il tecnico, che difficilmente lo rischierà: la sensazione è che Chiesa salti anche l'Empoli, lumicino per la panchina ma solo se arriveranno notizie totalmente rassicuranti dalla seduta di oggi e da quella di rifinitura domani. Ma in ogni caso l'azzurro è in fortissimo dubbio: contro l'Empoli ancora spazio a Yildiz.

Fantacalcio.it per Adnkronos