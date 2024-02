Fiorentina, Arthur non recupera

Una squadra che non riesce più a ritrovarsi, una gara all'orizzonte molto importante contro il Frosinone. La Fiorentina prepara il match contro i ciociari e non arrivano buone notizie. Il rientro di Arthur si complica, le ultime da Firenze raccontano di problemi fisici ancora da smaltire per l'ex Juventus, che sarà indisponibile anche contro i ciociari. Al netto di eventuali sorprese, sia chiaro.

L'obiettivo dello staff medico dei viola è di ritrovare Arthur in tempo per il recupero della 21esima giornata contro il Bologna, in programma mercoledì 14 febbraio. Un orizzonte realistico, seppure si navigherà a vista per non rischiare che queste noie muscolari diventino qualcosa di ben più serio per le condizioni del brasiliano.

Senza Arthur dal primo minuto, Italiano ragiona sul possibile incastro di formazione lì in mediana. Maxime Lopez ha convinto poco nella gara del Via del Mare, tornandosene da Lecce con un 5 pieno in pagella. Molto meglio, invece, Mandragora che ha impattato la gara da subentrante con un 7 ed un +3 a sorpresa. Possibile che l'ex Udinese parta titolare contro il Frosinone, in vantaggio nei ballottaggi rispetto all'omologo francese.

Fantacalcio.it per Adnkronos