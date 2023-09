Fiorentina, convocato Nico Gonzalez

Le ultime in vista della gara col Frosinone

Arrivano ottime notizie per Vincenzo Italiano e per i fantallenatori. Dopo lo stop contro l'Udinese, Nico Gonzalez torna tra i convocati e sarà a disposizione del tecnico nella partita in programma domani contro il Frosinone.

Da valutare se partirà o meno dal primo minuto: Italiano potrebbe infatti preservarlo in vista dei tanti impegni (tra campionato e Conference League) prima della sosta per le Nazionali di ottobre. L'attacco della Fiorentina dovrebbe essere completato da Bonaventura, Sottil e Beltran. Quest'anno resta in serrato ballottaggio con Nzola.

Un'altra buona notizia, dunque, per Nico Gonzalez dopo quella del rinnovo proprio con la Fiorentina fino al 2028 (annunciato ieri). Un segnale che la società di Commisso punta tanto sul talento argentino e punta a farlo diventare uno dei leader tecnici, e non solo, della squadra.

La stagione fantacalcistica di Nico Gonzalez è cominciata alla grande: fino ad ora 2 gol ed 1 assist in 4 presenze con una fantamedia pari a 8.25.

Fantacalcio.it per Adnkronos