Fiorentina: doppio colpo messo a segno

La Fiorentina infatti ha preso Oliver Christensen, portiere classe 1999 proveniente dall'Hertha Berlino. L'estremo difensore firmerà un contratto che lo legherà al club gigliato per quattro anni, fino al 2028. L'affare, conclusosi sulla base di circa 6 milioni di euro, cinque di parte fissa e uno di bonus, è di prospettiva, considerato che Christensen ha 24 anni. Il titolare tra i pali in stagione continuerà a essere Terracciano.

Ma non è tutto: anche Nzola va alla Fiorentina. Cessione a titolo definitivo dallo Spezia per poco più di 10 milioni di euro: potrebbero essere inserite delle contropartite tecniche (come il terzino Pierozzi), ma i club ne parleranno soltanto oggi.

Intanto, via libera alle visite mediche per entrambi, con tanto di indizio social della Viola che richiama la nazionalità del portiere, dopo lo 'spoiler' delle scorse ore riguardante il centravanti con l'immagine di un'antilope.

L'ultima è stata sicuramente la miglior stagione, in Serie A e al Fantacalcio per Nzola: 31 partite a voto, 13 gol e 2 assist. Una fanta-media di 7.39, che lo portano direttamente tra i migliori attaccanti, anche in rapporto alle partite giocate, dell'intero campionato. Prestazioni ottime, se si considera che Nzola ha giocato in una squadra come lo Spezia, in un campionato molto complicato conclusosi con la retrocessione in Serie B.

Fantacalcio.it per Adnkronos