Fiorentina e Bologna, pericolo Olimpiadi: il motivo

Due attaccanti convocati dal ct argentino Mascherano per Parigi 2024

Non solo gli Europei di calcio, ma in estate verranno disputate anche le Olimpiadi che si terranno a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto. Dunque le partite finali saranno a ridosso dell'inizio del campionato di Serie A 2024/25.

Per questo motivo restano in allerta sia Bologna che Fiorentina.

Nell'Argentina infatti sono stati convocati il rossoblù Santiago Castro e il viola Lucas Beltran dal Ct Javier Mascherano. Per i due attaccanti sarà sicuramente una splendida vetrina in una grande competizione, ma se l'Argentina dovesse arrivare fino in fondo ecco che i due "italiani" rischierebbero di saltare le prime due giornate della prossima Serie A.

In tal caso, sia Bologna che Fiorentina concederebbero circa quindici giorni di riposo ai due calciatori, che tornerebbero a disposizione dei rispettivi allenatori dalla fine di agosto e dopo aver saltato la preparazione estiva.

I fantallenatorisono avvisati,occhio quindi a questo fattore per le valutazioni in vista della prossima fantasta.

Fantacalcio.it per Adnkronos