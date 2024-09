Fiorentina, Gudmundsson scalpita

Finalmente buone notizie per la Fiorentina allenata da Raffaele Palladino, sulla via di ritrovare a pieno regime uno dei top player della rosa.

Albert Gudmundsson infatti scalda i motori in vista del prossimo turno di campionato; l'islandese per la gara contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini alla ripresa potrebbe tornare convocabile, smaltito l'infortunio.

Questa mattina sono giunte novità importanti per quanto riguarda Gudmundsson, che si è allenato con il resto del gruppo squadra e ha preso parte anche alla sfida amichevole contro la Primavera.

Una buona notizia per l'attaccante, anche in vista del procedimento giudiziale che lo vede coinvolto in Islanda la prossima settimana. Tutto è ancora in fase di evoluzione, resta viva la grande attesa per comprendere al meglio la situazione.

Fantacalcio.it per Adnkronos