Fiorentina in ansia per Arthur: le ultime

Domani la Fiorentina sarà impegnata contro il Maccabi-Haifa negli ottavi di finale della Conference League. Dopo le fatiche del weekend, però, Italiano deve guardare con attenzione alle proprie scelte. Soprattutto per quanto riguarda Arthur .

Il brasiliano non è sceso in campo nella rifinitura odierna, ancora malconcio dopo gli acciacchi di Torino. L'ex Juventus e Barcellona è alle prese con le scorie della trasferta di sabato sera e oggi ha dovuto alzare bandiera bianca in allenamento.

Lo staff medico ha suggerito a Vincenzo Italiano di non forzarlo per la seduta di stamane. Le valutazioni di Arthur verranno valutate subito nelle prossime ore. La sua presenza in Conference League, domani, è a rischio: nel weekend ci sarà la super sfida alla Roma e la Fiorentina non vuole correre alcun rischio.

Fantacalcio.it per Adnkronos