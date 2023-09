Fiorentina, lungo stop per Mina?

Infortunio in Nazionale per il difensore

Brutte notizie per i fantallenatori che hanno puntato su Yerry Mina. Il difensore della Fiorentina ha rimediato un infortunio in Nazionale ed è uscito in lacrime dal campo. Una brutte tegola anche per Vincenzo Italiano che puntava molto sul difensore colombiano.

Una notizia che non ci voleva per la Fiorentina: Mina ha rimediato un infortunio muscolare in Nazionale, in occasione della sfida tra la sua Colombia e il Cile, per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il centrale è uscito al 22' in lacrime, potrebbe trattarsi di stiramento o lesione muscolare: ha lasciato lo stadio visibilmente zoppicante dopo essere stato soccorso in barella. Nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro sulle sue condizioni e i tempi di recupero, ma per lui si teme uno stop di almeno un mese.

Italiano andrà così avanti con Ranieri e Milenkovic da centrali e con Quarta che proverà a insidiarli. Ma di fatto perde un'opzione dietro, lo stesso vale per i fantallenatori. Che ora possono pensare di svincolare Mina verso l'asta di riparazione, a caccia di giocatori più pronti, che diano garanzie immediate su titolarità e minutaggio.

Fantacalcio.it per Adnkronos