Francia, le condizioni di Thuram

La tripletta contro il Torino lo ha lanciato tra i primissimi marcatori del nostro campionato. Marcus Thuram, al fanta e in campionato, sta avendo un cammino da primo slot assoluto, con 7 gol e 1 assist in 7 partite a voto. Le sue condizioni, però, preoccupano tifosi e fantallenatori.

Il ct Didier Deschamps è stato chiaro: il risentimento alla caviglia va tenuto sotto osservazione, senza correre rischi inutili nel corso di questa sosta. Nella gara contro Israele di ieri sera, infatti, Thuram è rimasto in panchina e non è a Kolo Muani in via del tutto precauzionale.

I contatti tra lo staff medico dell'Inter e quello della Nazionale francese sono fitti. Thuram dovrebbe tornare al 100% in tempo per la seconda gara di Nations League, ma le sue condizioni tengono sotto scacco tifosi e fantallenatori. Anche Simone Inzaghi incrocia le dita.

