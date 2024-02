Frattesi, sospiro di sollievo: novità Inter

Novità in arrivo sulle condizioni di Davide Frattesi dopo l'infortunio rimediato ieri sera nella vittoria sull'Atalanta, proprio dopo il suo gol da subentrato. Questa mattina il centrocampista ex Sassuolo ha svolto lavoro personalizzato ma non è stato sottoposto ad esami strumentali.

Nessun esame strumentale, ma semplici controlli per valutare le condizioni di Frattesi che aveva accusato una contrattura all'adduttore, lasciando il campo poco dopo il suo ingresso. Nelle prossime ore sarà valutato nuovamente e sarà sottoposto a nuovi controlli solo se dovesse sentire qualche fastidio. La sensazione è che dovrebbe essere a disposizione per la partita col Genoa, ma difficilmente sarà rischiato da titolare.

Fantacalcio.it per Adnkronos