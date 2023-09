Frosinone, colpo dal Real Madrid: preso Reinier

Un altro colpo interessante da parte del Frosinone: il club ciociaro ha ufficializzato l'ingaggio di Reinier che arriva in prestito secco dal Real Madrid dopo le esperienze con Borussia Dormtund e Girona. Pagato 30 milioni di euro appena tre anni fa, quando il Real Madrid lo prelevò dal Flamengo, ora Reinier è pronto a mettersi in gioco in Italia. Lo scorso anno ha giocato 18 partite, con 2 gol e un assist con la maglia del Girona.

Il comunicato del club: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Real Madrid Club de Fútbol per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Reinier Jesus Carvalho. Il centrocampista brasiliano classe 2002 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024".

Fantacalcio.it per Adnkronos