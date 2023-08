Gabri Veiga al Napoli, fissate le visite mediche?

Con Zielinski sempre più vicino all'Arabia Saudita, il Napoli sta per chiudere un colpo da novanta a centrocampo. I l club partenopeo ha messo gli occhi, infatti, su Gabri Veiga, classe 2002 del Celta Vigo.

Quello per Gabri Veiga è un interesse esistente già da diversi mesi. Proprio dopo la fine della stagione che ha visto trionfare il Napoli, ADL ha puntato i fari sul centrocampista del Celta Vigo. Per convincere il club spagnolo a lasciarlo partire, però, sembrava necessario versare la cifra per la clausola rescissoria pari a 40 milioni di euro. Una cifra cospicua che il Napoli ha tentato di abbassare inserendo Diego Demme nella trattativa. Alla fine l'affare si farà. De Laurentiis avrebbe già raggiunto l'intesa con gli spagnoli, oltre che col calciatore che già nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche di routine. Gli azzurri verseranno al Celta Vigo 36 milioni di euro da pagare in più esercizi, più bonus legati alle presenze ed al rendimento del club in campionato e Champions League. Sarà inoltre riconosciuta al Celta il 10% di una eventuale futura rivendita.

L'eventuale arrivo di Gabri Veiga al Napoli significherebbe una cosa sola: asta spietata in chiave Fantacalcio per accaparrarsi il giocatore proveniente dal Celta Vigo. Il club partenopeo lo andrebbe ad inserire nelle gerarchie di centrocampo e visto l'esborso economico, la sensazione è che Veiga diventerà un pilastro del reparto centrale dei partenopei.

Secondo cannoniere della rosa alle spalle dell’esperto Iago Aspas, nell’ultima stagione ha collezionato 11 gol e 4 assist.

Piede caldo e ben educato, in carriera ha dimostrato di saper fare gol e di essere in grado di sfornare assist per i compagni. Per questo motivo, anche come secondo slot a centrocampo, potrebbe regalare qualche sorpresina ai fantallenatori che decideranno di puntare su di lui per la prossima stagione.

Fantacalcio.it per Adnkronos