Genoa ad un passo da Retegui, "ultime partite al Tigre"

Mateo Retegui sta per sbarcare in Serie A ed al Fantacalcio. La trattativa con il Genoa sembra ormai vicina alla chiusura, lo stesso attaccante, a margine della sconfitta rimediata contro il Barracas, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di "TNT Sports Argentina": "Se sono le mie ultime partite al Tigre? Credo non sia il momento di parlare del mio futuro, è molto probabile che siano le mie ultime partite. Ma la mia testa è qui, sono focalizzato sul giocare le prossime gare".

Il Genoa ha messo sul piatto un'offerta da 15 milioni di euro e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fatidica fumata bianca. Attaccante moderno e veloce, ha già segnato 2 gol in 3 partite giocate in azzurro e da molti viene paragonato a Lautaro Martinez e Aguero per stile di gioco. Lo scorso anno, con la maglia del Tigre, ha realizzato 19 gol e 2 assist in 27 presenze, mentre nella Superliga in corso ha giocato 20 partite, trovando la via del gol in 11 occasioni. Sarebbe un titolare quasi inamovibile con la maglia del Grifone e ha dalla sua anche una bassa tendenza agli infortuni.

Al Fantacalcio è sicuramente un secondo/terzo slot in una lega a 10 e 8. La spesa si aggira sui 120-130 crediti su 1000.

Fantacalcio.it per Adnkronos