Genoa, fatta per Malinovskyi

Ruslan Malinovskyi torna in Serie A e al Fantacalcio. L'attaccante ucraino è ad un passo dal trasferimento al Genoa. Dopo esser stato accostato a Torino e Bologna, il suo destino sarà in rossoblù.

Il Genoa infatti ha acquistato Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ex Atalanta lascia l'Olympique Marsiglia e sbarca in Italia. Il Grifone per avere Malinovskyi ha messo sul piatto 10 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto. La trattativa è andata a buon fine, nelle ultime ore è stato registrato anche l’interesse da parte del Besiktas, ma il trequartista ucraino e la sua famiglia hanno preferito ancora il nostro Paese. Dunque siamo ai dettagli burocratici: intorno alle 12 di oggi il giocatore (arrivato ieri in città) si è presentato alla "Casa della Salute" per i test fisici prima della firma sul contratto.



L'arrivo di Malinovskyi al Genoa stuzzica parecchio i fantallenatori. E costringe a una riflessione extra sulla trequarti rossoblù. Con l'ucraino si fa sempre più accreditata l'ipotesi di un passaggio al 3-4-2-1, col doppio trequartista alle spalle della punta centrale, ovvero Retegui. Lo scenario più probabile è che i titolari siano Gudmundsson e lo stesso Malinovskyi, con Aramu e il neo arrivato Messias come prime alternative.

Malinovskyi può considerarsi al fantacalcio un secondo slot alto nelle fantarose per le qualità di cui dispone e per quanto fatto vedere già nella sua esperienza italiana con la maglia dell'Atalanta.

Fantacalcio.it per Adnkronos