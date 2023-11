Obiettivo Empoli anche per Gudmundsson: la distrazione al polpaccio dell'islandese è in via di risoluzione ma anche in questo caso la cautela è d'obbligo. Ce la farà invece Junior Messias: il brasiliano torna a disposizione e per Gilardino è una soluzione alternativa da falso nove a Puscas che dovrebbe partire prima punta col Frosinone, con Malinovskyi a sostegno.

Fantacalcio.it per Adnkronos