Ginocchio malandato, Retegui (Genoa) ancora ko

Come confermato da "Telenord", Retegui è costretto a stare ancora fermo per infortunio. L'ultimo rimediato proprio lo scorso week-end: al 16' di Genoa-Salernitana l'attaccante ha calciato con il sinistro verso la porta difesa da Ochoa centrando il palo, poi il giocatore si è accasciato tenendosi il ginocchio sinistro e facendo trattenere il fiato ai tifosi genoani, così come ai fantallenatori. Si tratta dello stesso ginocchio che ha dato problemi all'attaccante negli ultimi tempi, post trasferta di Udine che lo ha tenuto fuori con Milan e Atalanta.

Retegui salterà il Cagliari ed è a forte rischio anche per Genoa-Verona del 10 novembre, l'ultima prima della prossima pausa per le Nazionali. Il centravanti italo-argentino rischia così di vedersi nuovamente solo per fine novembre a Frosinone. Una perdita non banale per il Fantacalcio: in sua assenza, infatti, la squadra di Gilardino fa grande fatica a trovare il gol e il solo Gudmundsson sembra riuscirci.

Fantacalcio.it per Adnkronos