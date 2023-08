Il Bologna chiude un nuovo acquisto: arriva Kristiansen

Il Bologna di Thiago Motta è al lavoro per chiudere un altro colpo dopo l'arrivo di Karlsson. Il club emiliano non ha alcuna intenzione di fermarsi: l'obiettivo è portare in Emilia un terzino sinistro. L'ipotesi più accreditata è Victor Kristiansen del Leicester: il giocatore ha trovato l'accordo con il Bologna per il trasferimento in Serie A e al Fantacalcio. La trattativa è chiusa.

L'accordo tra le due squadre è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto: affare ad un passo dalla chiusura.

Serviranno circa 48 ore per fissare le visite mediche di routine e gli esami clinici del caso.

Fantacalcio.it per Adnkronos