Il Bologna piazza il colpo: ufficiale Beukema

Il Bologna ha piazzato un colpo in difesa. La società felsinea ha ufficializzato, infatti, l'arrivo di Beukema dall'Az Alkmaar.

Beukema sarà titolare nel nuovo Bologna di Thiago Motta. Il centrale olandese prenderà di fatto il posto di Soumaoro, che ha riportato un brutto infortunio che lo terrà lontano dal campo almeno fino a febbraio 2024. Beukema dovrebbe essere quindi stabilmente al centro della difesa a quattro con Lucumì al suo fianco. Si candida perciò ad essere protagonista anche in ottica Fantacalcio in cui potrebbe essere una bella scommessa in vista della prossima asta estiva.

Queste le sue prime parole ai canali ufficiali del club, dove svela anche le sue caratteristiche: "Sono un difensore centrale, mi piace comandare la difesa e durante la partita parlo molto. Passo bene la palla e sono forte nei duelli, sono questi i miei punti di forza. Spero di aiutare la squadra, non vedo l'ora di iniziare. Sono molto felice, può sembrare scontato ma sono davvero contento di essere qua. Mia madre ha vissuto 10 anni a Riccione, quindi sono già stato in queste zone. Sono contentissimo di essere a Bologna".

Fantacalcio.it per Adnkronos