Il Napoli molla Hermoso con un tweet

Il Napoli non prenderà altri difensori dopo gli arrivi di Alessandro Buongiorno e Rafa Marin. Lo ha dichiarato la stessa società azzurra che ha risposto alle insistenti voci che vorrebbero il club interessato allo svincolato Hermoso. La notizia era già nell'aria, visto lo stallo delle ultime settimane e il buon impatto di Rafa Marin nel ritiro di Dimaro-Folgarida. Poi le parole di De Laurentiis sul centrale spagnolo avevano fatto già suonare i primi campanelli d'allarme. A confermare tutto, ora, il tweet ufficiale del Calcio Napoli, che fa chiarezza in maniera diretta sul futuro della difesa azzurra.

"Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli".

Mollata la pista Hermoso, attenzione alle gerarchie difensive del Napoli. Il terzetto titolare sarà composto da Rrahmani, Buongiorno e Rafa Marin. Ora l'ex Real può rappresentare la giusta scommessa su cui puntare all'asta, nella speranza di ottenere buoni voti e qualche bonus da calcio piazzato a pochi crediti.

Occhio anche a Mathias Olivera, potenziale jolly difensivo con Conte: sia da esterno a tutta fascia che da braccetto di sinistra, l'ex Getafe può pagare dividendi importanti anche al Fantacalcio. Sullo sfondo restano anche Natan e Juan Jesus, con Ostigard ormai promesso al Rennes. Una difesa di soli mancini per il Napoli, eccezion fatta per Rrahmani e Di Lorenzo (in caso di spostamento sulla linea a tre).

Fantacalcio.it per Adnkronos