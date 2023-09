Infortunio Dia: il comunicato del Senegal

Non arrivano buone notizie in casa Salernitana sul fronte Dia. Non bastassero i problemi con la società, ancora irrisolti, il calciatore ha anche accusato dei problemi fisici con la sua Nazionale e non sarà a disposizione di mister Paulo Sousa almeno per due settimane.

Questo il comunicato ufficiale della federazione senegalese: "La Federcalcio senegalese comunica che i calciatori Boulaye Dia e Ismaila Sarr, convocati per l'amichevole Senegal-Algeria del 12 settembre 2023, si sono fermati per infortunio durante l'utlimo allenamento.

Gli esami clinici ed ecografici hanno evidenziato una lesione del muscolo retto femorale per Boulaye Dia e una lesione al tendine del ginocchio sinistro per Ismaila Sarr.

Entrambi i giocatori saranno indisponibili per almeno due settimane e di conseguenza faranno ritorno ai rispettivi club".

Dia si è fermato per infortunio e in casa Salernitana è importante capire chi giocherà anche in ottica Fantacalcio. Al posto dell'attaccante senegalese dovrebbe rimanere fuori almeno per le due prossime giornate di Serie A e al suo posto ci dovrebbe essere Botheim. L'attaccante sta facendo bene in quest'avvio di stagione e questa potrebbe essere la sua grande chance per essere protagonista al 100%.

Fantacalcio.it per Adnkronos