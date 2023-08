Inter, accertamenti confermano infortunio di Acerbi

Risentimento muscolare per il difensore centrale

Nella giornata di ieri non sono arrivate buone notizie per l'Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro, al lavoro in vista dell'inizio della nuova stagione, ha dovuto fare i conti con l'infortunio rimediato da Francesco Acerbi. Il difensore del club lombardo si è sottoposto ad esami clinici approfonditi presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Nulla di particolarmente grave, ma è chiaro che il difensore sarò costretto ad adesso un periodo di riposo e di terapie al fine di tornare a disposizione dell'allenatore il prima possibile.

"Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro risentimento muscolare al soleo della gamba destra.

Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Fantacalcio.it per Adnkronos