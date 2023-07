Inter, Brozovic saluta. Frattesi più vicino

Sempre più infuocato il mercato in casa Inter

Sono giorni caldi e decisivi in casa Inter. Il mercato entra nel vivo e la società nerazzurra sta per chiudere una cessione eccellente che potrebbe poi sbloccare il mercato in entrata.

Sembra ormai fatta per la partenza di Marcelo Brozovic, direzione Al-Nassr; i nerazzurri dovrebbero incassare 23 milioni dalla cessione del centrocampista croato, una cifra che permetterà alla dirigenza di fiondarsi su Frattesi: è il giocatore del Sassuolo l'acquisto che, nelle intenzioni del club, non dovrebbe far rimpiangere Brozovic.

Frattesi all'Inter è una ipotesi concreta, una trattativa che potrebbe essere definita nelle prossime ore. A quel punto Calhanoglu potrebbe passare stabilmente a giocare come regista, ruolo che ha ricoperto in maniera eccellente proprio durante l'infortunio del croato.

I nerazzurri trattano con il Sassuolo e con l'entourage del giocatore. Il centrocampista neroverde sarebbe pronto ad accettare, resta da convincere il club: l'Inter vorrebbe accelerare la trattativa, la cui chiusura potrebbe arrivare a breve.

I nerazzurri sembrerebbero in vantaggio per Frattesi, ma la concorrenza non manca: il Milan, forte della vendita di Tonali, proverà a mettere i bastoni tra le ruote ai cugini, con l'idea di rendere lo sgarbo incassato con Thuram.

Fantacalcio.it per Adnkronos