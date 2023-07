Inter, Brozovic verso l'addio? L'indizio sui social

Marcelo Brozovic saluta l'Inter? Il centrocampista croato è il sacrificio che pare sia disposta a fare la società in uscita per dare spazio a Frattesi. Sul piatto due offerte per il calciatore: quella dell'Al-Nassr ed il Barcellona. Due scelte totalmente diverse, che il calciatore sta valutando in queste ore.

L'indizio social che qualcosa potrebbe essersi sbloccato rapidamente in direzione Arabia Saudita o Catalogna lo dà lo stesso centrocampista croato: "Loading...please wait" posta Brozovic su Instagram, con una barra di caricamento che sembra preludere all'affare andato in porto con i blaugrana. In attesa di comunicazioni ufficiali, tutto pare indicare l'imminente partenza del centrocampista, sacrificio necessario in casa Inter per il mercato in entrata.

Una perdita comunque importante in chiave Fantacalcio, un centrocampista dal rendimento assicurato e che non disdegnava il bonus.

Fantacalcio.it per Adnkronos