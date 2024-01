Oggi intanto il centrocampista turco si è allenato col resto del gruppo, avendo già smaltito l'attacco influenzale di ieri, e ci sarà sabato in campo contro il Verona.

Hanno invece svolto lavoro differenziato Federico Dimarco e il capitano Lautaro Martinez: entrambi dovrebbe tornare in gruppo nella giornata di domani per poi essere a disposizione nel match contro gli scaligeri. Per quanto riguarda il loro impiego dal primo minuto, però, tutto dipenderà dai prossimi allenamenti; mister Inzaghi tiene in preallarme Arnautovic avanti per far coppia con Thuram e poi Carlos Augusto per la fascia sinistra.

Fantacalcio.it per Adnkronos