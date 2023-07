Inter, colpo in difesa: ecco Bisseck

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Thuram, l'Inter piazza il secondo colpo in entrata. Chiusa la trattativa, infatti, per Yann Aurel Bisseck. Il giocatore arriverà in Italia la prossima settimana quando si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma del contratto che lo legherà all'Inter per cinque anni.

Nelle prossime ore l'Inter verserà nella casse dell'Aarhus i soldi necessari per esercitare la clausola rescissoria. Per il difensore tedesco un contratto fino al 30 giugno 2028 mentre il club danese incasserà 7 milioni di euro della clausola in due rate che verranno pagate a distanza di un anno l'una dall'altra.

Quello di Bisseck è il primo innesto difensivo dell'Inter dopo l'addio di Skriniar. Difensore che fa della fisicità uno dei suoi punti di forza (è alto 196 centimetri), ha dimostrato di avere una discreta confidenza col gol: in 145 partite giocate tra i professionisti ha siglato 14 gol e realizzato 3 assist. Non moltissime le ammonizioni, appena 16 e soprattutto nessun cartellino rosso.

Un giocatore che potrebbe portare qualche bonus e soprattutto evitare di appesantire il suo rendimento con malus. Al netto del suo valore in prospettiva, difficilmente sarà titolare: ecco perché il consiglio può essere quello di acquistarlo in coppia con Acerbi, di cui potrebbe essere la naturale alternativa. Quanto investirci? Con un budget di 1000 fantamilioni, potrebbe essere una buon idea acquistarlo come quarto/ quinto slot investendone 10.

Fantacalcio.it per Adnkronos